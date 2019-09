BMCE Bank : Résultat net en hausse de 4% au 1er semestre 2019

BMCE Bank of Africa. / DR

Dans un communiqué relatif aux résultats semestriels 2019, BMCE Bank of Africa fait état d’une reprise de la croissance, comme en témoigne la hausse du résultat net part du Groupe (RNPG) de 4% (à 1 170 MDH), tiré par une progression du PNB de +7,4% et une évolution contenue des charges générales d’exploitation de +2,8%.

De plus, le RNPG par zone géographique montre une contribution de l’international à hauteur de 41% à fin juin 2019, contre 43% à fin juin 2018, dont l’Afrique représente 35%, «une part stable durant les deux dernières années», note la même source.

Le PNB a également augmenté de 7,4%, «consolidé tiré principalement par la marge d’intérêts (+4,5%) et le résultat des opérations de marché (+63%)». De plus, par zone géographique, le PNB généré par les activités au Maroc a augmenté de +8% contre +7% pour les activités à l’international.

BMCE Bank of Africa souligne aussi une «dynamique commerciale pour l’ensemble des métiers et géographies» avec une hausse de près de 1,8% des crédits à la clientèle consolidés à 182,5 milliards de dirhams et une croissance des dépôts de la clientèle de 1,1% à 194,6 milliards de dirhams en juin 2019.