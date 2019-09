Ryad, Abou Dhabi et Manama répondent au réquisitoire du Maroc contre l’Iran

Il semble que le réquisitoire de Nasser Bourita contre les «menaces iraniennes» commence à porter ses fruits. Des signes laissent supposer que le ton ferme du ministre des Affaires étrangères à l’égard de Téhéran soit apprécié par certains Etats du Conseil de coopération du Golfe.

Ainsi, le nouvel ambassadeur du Maroc à Bahreïn, Mustapha Benkhiyi, a eu droit, dimanche 29 septembre, en plus de la traditionnelle présentation de ses lettres de créances au roi Hamad, à une réunion en tête-à-tête avec le prince héritier de ce royaume.

Celui-ci a souligné auprès du diplomate «l’importance du parachèvement de ce qui a été réalisé en vue de renforcer les relations bilatérales et partant assurer le développement et la prospérité aux deux pays et répondre aux aspirations des deux peuples frères», rapporte l’agence MAP.

Pour mémoire, le Maroc avait rompu, en mars 2009, ses relations diplomatiques avec l’Iran en signe de solidarité avec Bahreïn. Néanmoins, Manama s’est empressée de prendre ses distances de Rabat en guise de riposte au soutien du Maroc au Qatar.

Ben Salmane reprend à son compte l’appel de Bourita à plus de fermeté à l’égard de l’Iran

La 74e session de l’Assemblée générale des Nations unies a donné, par ailleurs, l’occasion au ministre des Affaires étrangères des Emirats arabes unis de saluer les efforts du Maroc pour une solution politique de la question du Sahara occidental.

Le prince Abdallah Ben Zayed, le petit frère de l’homme fort du pays, a déploré que le «multilatéralisme» ait montré ses limites dans la résolution des conflits. Une position qui rejoint celle défendue par le chef de la diplomatie marocaine. Lors de l’interview accordée à la chaîne émiratie Sky News Arabia, il a notamment plaidé pour la création d’un nouveau compromis entre le «bilatéralisme et le multilatéralisme».

Pour rappel, les chefs des diplomaties du Maroc et des Emirats se sont rencontrés à New York en marge de l’Assemblée générale de l’ONU.

Il ne manquait à cette normalisation annoncée des relations entre le royaume et ses anciens «alliés» au Conseil de coopération du Golfe que le «grand frère» saoudien. Hier soir, dans des déclarations à «60 minutes», l’émission phare de la chaîne américaine CBS, Mohamed Ben Salmane a repris à son compte les appels de Nasser Bourita à la communauté internationale à adopter plus de fermeté à l’égard de l’Iran.

Fait nouveau : dans le sillage du ministre marocain des Affaires étrangères, le prince héritier saoudien ne s’est pas prononcé pour le lancement d’une guerre contre Téhéran.