«Deal du siècle» : El Othmani réagit à la participation marocaine à une réunion aux Etats-Unis

Saad-Eddine El Othmani et le roi Mohammed VI / Ph. MAP

C’est depuis Agadir que Saad-Eddine El Othmani a répondu, hier, aux révélations de Jerusalem Post sur la présence d’un représentant du Maroc à une réunion avec Jared Kushner et un universitaire israélien destinée à la relance du «Deal du siècle».

A l’occasion d’une rencontre avec les élus de son parti de la région Souss-Massa, le secrétaire général a martelé que «le Maroc refuse ce processus», rapporte le site d’actualité de la Lampe.

Une position, a-t-il surenchéri, que «le Maroc officiel a exprimé, par des messages et des déclarations de la part de Sa Majesté le Roi, de la part de la diplomatie nationale et par l’ensemble des forces politiques nationales qui rejettent catégoriquement ce processus et considèrent Al Qods comme une ligne rouge».

El Othmani a estimé que le roi en sa qualité de «président du Comité Al Qods ne peut accepter ces tentatives de liquidation de la cause» palestinienne. Et de citer devant l’assistance les messages du souverain adressés au président des Etats-Unis Donald Trump, au secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres et à d’autres parties régionales et internationales.

Malgré l'emballement d'El Othmani, il y a lieu de noter que Mohammed VI et les islamistes du PJD ne partagent pas la même idée sur la question d'Al Qods. Plus pragmatique et réaliste, le roi lorsqu’il plaide pour un Etat palestinien ayant pour capitale la ville sainte, il précise son lieu: Jérusalem Est. En témoigne le communiqué sanctionnant la visite du roi Abdellah II de la Jordanie au Maroc en mars dernier ou encore la lettre du monarque, datant de mai 2018, adressée au président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas.

En revanche, les «frères» d’El Othmani, au même titre que les autres formations islamistes, parlent d’Al Qods dans son intégralité et refusent de céder la partie ouest aux Israéliens.