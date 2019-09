L’AMDH dénonce l’incendie du campement de migrants à Nador

L’Association marocaine des droits humains (AMDH) de la section de Nador a dénoncé, hier et jusque tard dans la soirée, sur ses comptes Twitter et Facebook, des actes que l’ONG impute aux autorités marocaines contre des migrants à Nador.

«De nuit, ils ont incendié tous les abris et laissé des bébés, des enfants et des femmes dormir à ciel ouvert», indique l’AMDH sur Twitter.

Hier, vers 20h30, les forces auxiliaires sont intervenues dans les campements des migrants subsahariens de Bekoya et Lakhmis Akdim. «Ils ont brûlé tous les abris et laissé les femmes et les enfants sans abris», rapporte l’AMDH sur son compte Facebook, et fait état également de «violences graves contre les femmes» et indique que «des téléphones et des sommes d’argent [ont été] pris par des membres des forces auxiliaires».

Sur place, l’AMDH Nador dit avoir constaté «des brigades des forces auxiliaires à qui on a donné l’ordre de tout casser et de tout brûler». L’ONG dénonce par ailleurs une «vengeance gratuite» visant même «des enfants séparés de leur mère à cause de l’attaque et des femmes terrorisées qui cherchent un coin où dormir avec leur enfant en forêt après la destruction de leurs abris».

Pour rappel, dans son rapport annuel sur la situation des migrants à Nador en 2018, la section locale de l’AMDH avait répertorié près de 340 bavures policières visant des campements ou des maisons.