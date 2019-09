Les territoires espagnols au Maroc, intrigantes «curiosités géographiques»

Les frontières ont aussi leur mystère et leur caractère insolite. Dans son ouvrage «The Atlas of Unusual Borders» (Ed. Collins), le Serbe Zoran Nikolic dresse un recueil des «frontières, territoires et curiosités géographiques intrigants», rapporte le Daily Mail.

Zoran Nikolic veut tordre le coup à certains poncifs qui ont la vie dure, surtout en ces temps de Brexit. «Le monde n’est pas toujours ce que nous pensons. Ce livre présente des frontières, des enclaves et des exclaves inhabituelles, des villes et des îles divisées ou inexistantes. De nombreux conflits ont laissé des pays divisés et souvent éclatés. Les restes de pays peuvent, par conception ou par accident, être délaissés et demeurer des anomalies juridiques dans ce monde complexe», explique-t-il en résumé de son livre.

«La plupart des gens pensent que les frontières d’un pays sont clairement définies : il ne s’agit que de lignes séparant les pays. Tout ce qui se trouve d’un côté de la ligne appartient à un pays et ce qui se trouve de l’autre côté appartient à un autre pays. Cela peut être le cas la plupart du temps, mais il existe des exceptions inhabituelles à cette règle non écrite.» Zoran Nikolic

Parmi les étonnantes révélations que contient ce livre, figurent les «territoires controversés de l’Espagne au Maroc».

Comme le rappelle le Daily Mail, il s’agit essentiellement des restes de la guerre menée par l’Espagne contre les forces musulmanes aux XVe et XVIe siècles, lorsque des généraux espagnols conquirent des terres stratégiques tandis que leurs ennemis se retiraient en Afrique.

Zoran Nikolic explique qu’il s’agit d’un «petit nombre de petites îles et de péninsules» connues sous le nom de territoires souverains espagnols («Plazas de soberanía»). «Leur nom collectif fait référence au fait qu’ils font partie de l’Espagne depuis la formation de l’État espagnol moderne aux XVe et XVIe siècles», précise-t-il.