Produit net bancaire de 1,9 MMDH pour le Groupe Crédit Agricole du Maroc au 1er semestre

Le produit net bancaire (PNB) du Groupe Crédit Agricole du Maroc, à juin 2019, ressort à 1,9 milliard de dirhams, en progression de 5% comparativement à fin juin 2018, indique le groupe dans un communiqué relatif aux résultats financiers.

«L’augmentation du niveau du PNB du groupe est principalement due à celle de la marge d’intermédiation et de l’activité de marché. En progression de 2%, la marge sur commissions est, quant à elle, portée par les performances réalisées en matière de recrutement de la clientèle», indique la même source.

De plus, le groupe clôture le premier semestre 2019 avec un résultat net consolidé de 405 millions de dirhams et un résultat net part de 409 millions de dirhams, marquant des évolutions respectives de +3% et +5% comparativement au premier semestre 2018. Le Groupe fait état également d’une augmentation de ses fonds propres réglementaires de 7% au terme du premier semestre 2019, atteignant ainsi 11 milliards de dirhams contre 10,3 milliards de dirhams à fin juin 2018.

«A fin juin 2019, le Groupe Crédit Agricole du Maroc a porté l’encours des crédits accordés à la clientèle à 83,7 milliards de dirhams, marquant ainsi une progression de 2,4% par rapport à fin décembre 2018. Cette évolution est essentiellement liée à celle des avances FDA et à celle des crédits à l’habitat aux particuliers», souligne le communiqué.

Et d’ajouter : «Durant le premier semestre 2019, le Groupe CAM a renforcé la couverture des créances en souffrance par des provisions, portant ainsi le taux de couverture à plus de 70% et confirmant la politique prudente du Groupe en termes d’anticipation des risques.» Enfin, au terme du premier semestre 2019, le groupe dépasse les 87 000 clients (87 085).