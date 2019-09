Maroc : Quatre villes accueillent la marche mondiale des jeunes pour le climat

Dans le sillage des rassemblements tenus dans plusieurs capitales à travers le monde, ce vendredi, dans le cadre de la marche mondiale des jeunes pour le climat, quatre villes marocaines accueillent l’événement cet après-midi, à l’initiative de l’Association des enseignants des sciences de la vie et de la terre du Maroc (AESVT-Maroc), en partenariat avec Greenpeace et la Fondation Heinrich Böll Stiftung.

Ainsi, la marche se tient à Casablanca, Rabat, Fès et Demnate, une semaine après la manifestation de plus de quatre millions de jeunes dans 160 pays, veille du lancement du sommet Action Climat de l’ONU, afin d’appeler la communauté internationale à répondre concrètement à l’urgence climatique. La semaine dernière d’ailleurs, une marche similaire s’est tenue à Marrakech.

Président de l’AESVT-Maroc, Abderrahim Ksiri a déclaré à nos confrères de Maroc Diplomatique que suite à la réussite de ce premier rassemblement, il a été envisagé d’en réorganiser quatre autres dans d’autres villes marocaines et de manière simultanée.

Militant pour le climat, Abderrahim Ksiri estime en effet qu’«aujourd’hui, les jeunes exercent de plus en plus de pression sur les décideurs à l’échelle mondiale», même «s’il y a quelques mois, personne n’aurait prédit qu’ils allaient s’approprier ce combat et défendre férocement la cause climatique».

De ce fait, des centaines de jeunes sont attendus dans les quatre villes citées, afin d’appeler les Marocains, décideurs et société civile, à «prendre conscience de l’importance cruciale de l’urgence climatique et son éventuel impact sur le cours de notre vie, si on ne réagit pas à temps», conclut la même source.