Semaine autour du Maroc à Strasbourg : Le Palais de l'Europe accueille l'art gnaoua

Une troupe composée de jeunes musiciens franco-marocains a livré une belle prestation de musique gnaoua, jeudi soir au Palais de l'Europe à Strasbourg, dans le cadre de la Semaine autour du Maroc (23-28 septembre).

Dans une ambiance festive, la troupe a gratifié l'assistance d'un spectacle époustouflant qui rend hommage à un art ancestral hérité de génération en génération et qui ne cesse de faire des adeptes de par le monde.

Composée de jeunes artistes, membres de l'Association Dakka Marrakchia, la troupe a interprété de célèbres chansons gnaoua comme Baba Mimoune, Lalla Aicha, Bambara...

Hajhouj, crotales gnaouas et différents instruments de percussion ont été savamment utilisés pour créer une fête marocaine purement granouie en pleine ville de Strasbourg et au sein de l'une de ses institutions les plus emblématiques : le Palais de l'Europe. Les artistes ont égayé la soirée aussi par des prestations de Dakka Marrakchia.

«Cet art nous a été légué par nos parents et nos grands-parents et notre participation à cette soirée constitue un hommage à l'art et au folklore marocain», a déclaré à la MAP Seddik Mouaziz, président de l'association.

Le programme de cette semaine culturelle et économique autour du Maroc comprend notamment des projections cinématographiques, des expositions ainsi que des soirées artistiques. Cette semaine sera clôturée en apothéose samedi par une soirée musicale marocaine ouverte au public.