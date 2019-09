Près de la moitié des Autrichiens en faveur d'une restriction des droits des musulmans

C’est un sondage qui en dit long sur la montée du nationalisme en Autriche : selon une étude de l’université de Salzbourg, rendue publique jeudi 26 septembre et relayée par l’Agence France-Presse (AFP), près de la moitié des Autrichiens estiment que les musulmans ne doivent pas avoir les mêmes droits qu’eux.

Parmi les personnes interrogées dans l’étude (1 200 au total), 45% ont en effet souscrit à l’assertion «les musulmans ne devraient pas avoir les mêmes droits que tout le monde en Autriche». De plus, 70% des personnes interrogées estiment que l’islam n’a pas sa place en Occident.

Environ la moitié des répondants estime également que les musulmans devraient être restreints dans leur pratique de la religion, et presque autant (48%) que les mosquées autrichiennes ne devraient pas être tolérées, indique le site d’information régional Salzburg24.

Autre donnée : 79% des sondés souhaitent que les communautés islamiques soient surveillées de plus près et 59% craignent que certains musulmans ne soient des terroristes.

«De telles tendances à l’ethnocentrisme pourraient à terme mener à des positions discriminatoires, écrit Wolfgang Aschauer, l’auteur de cette étude sociologique. Il y a un réel danger de voir entravée la liberté religieuse accordée aux musulmans depuis très longtemps en Autriche.»

Le président de la communauté religieuse islamique, Ümit Vural, pointe le rejet des musulmans de la part des Autrichiens. «Nous faisons partie du tout et nous voulons être perçus comme tels. La liberté de religion est un droit fondamental et fait partie des droits de l’homme», a-t-il déclaré. Et d’ajouter : «J’attends des solutions politiques et des visions du futur, et pas une instrumentalisation des peurs et des ressentiments.»

La publication de cette étude intervient à quelques jours des élections législatives, qui ont lieu ce dimanche 29 septembre.