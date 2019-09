French Montana, premier ambassadeur de la campagne «I Stand With Immigrants»

Le rappeur marocain French Montana a été nommé premier ambassadeur de «I Stand With Immigrants», une campagne qui met en lumière des récits encourageants de migrants et raconte ce que ces derniers ont apporté de positif dans les pays où ils sont arrivés, indique le site Complex.

De son vrai nom Karim Kharbouch, French Montana a immigré aux Etats-Unis avec sa famille à l’âge de 13 ans. Dans une récente vidéo, il a raconté son parcours migratoire et décrit les difficultés auxquelles il a été confronté dans un pays étranger, et la manière dont elles l’ont façonné pour devenir l’artiste qu’il est aujourd’hui.

Dans le cadre de son rôle d’ambassadeur, French Montana a lancé un programme de bourses en partenariat avec The Knowledge House, une organisation à but non lucratif pour les personnes ayant abandonné leurs études ou n’ayant pas eu la possibilité d’en faire, ainsi qu’avec le groupe de défense des migrants FWD. Le programme vise à soutenir les jeunes migrants vivant dans le Bronx en leur fournissant des ressources éducatives.

«Au nom de The Knowledge House, je suis fière de collaborer avec French Montana pour proposer nos programmes aux jeunes migrants du Bronx», a déclaré Jerelyn Rodriguez, cofondatrice de The Knowledge House. «En tant que fille d’immigrés, je sais à quel point il est important de mettre les ressources à la disposition des gens qui s’efforcent de concrétiser le rêve américain. Nos programmes ont aidé en moyenne trois diplômés sur quatre à décrocher leur premier job. Avec le soutien de French Montana, nous pouvons nous assurer que des centaines de jeunes du Bronx se lanceront dans de brillantes carrières», ajoute-t-elle.