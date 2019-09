Mondiaux d’athlétisme : Le Maroc représenté par 17 athlètes à Doha

Un total de 17 athlètes (13 hommes et 4 dames) représenteront le Maroc à la 17è édition des Championnats du monde d'athlétisme, qui se tiendra à Doha du 27 septembre au 6 octobre.

L'équipe masculine comprend Soufiane El Bakkali, Mohamed Tindoft, Abdelkabir Benzahra (3 000 m haies), Abdelaati Lguider, Brahim Kaazouzi, Hicham Ouladha (1 500 m), Soufiane Boukentar (5 000 m), Mouad Zhafi, Mustapha Ismaïli, Oussama Nabil (800 m), Yahya Berrabeh (saut en longueur), Hamza Sahli et Reda Al Arabi (marathon).

Côté dames, l'équipe marocaine est composée de Rabab Arrafi et Malika Akkawi (800 et 1 500 m), Halima Hachlaf (800 m) et Lamia Al Habze (400 m haies).

La délégation marocaine comprend le secrétaire général de la Fédération royale marocaine d'athlétisme, Mhamed Rhazlane, le directeur technique national Ayoub Mendili, l'entraîneur Karim Tlemçani, Ali Zine, le médecin de l'équipe nationale Abdelatif Afifi et la physiothérapeute Houda Lahlou.

Le Maroc a remporté 29 médailles, dont 10 d'or, 12 d'argent et 7 de bronze, lors de sa participation à la 16è édition des championnats du monde d'athlétisme.