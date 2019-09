TV5 Monde : Le Maroc représenté par 2M dans l’hommage à la Francophonie

Ce jeudi 26 septembre à partir de 16h (heure locale), 2M prendra l’antenne de TV5 Monde pour une heure d’émission-événement, dans le cadre de «La piste de la francophonie» célébrée par TV5 à travers 20 heures d’antenne qui parcourt les pays francophones, en partenariat avec les chaînes télévisées de 18 pays. Ainsi, le Maroc est représenté par la deuxième chaîne du pôle public.

Le programme marocain sera présenté par Slimane Zéghidour (TV5) et Ouadih Dada, avec la diffusion de cinq reportages ponctués d’échanges avec des acteurs culturels casablancais. Le premier reportage, intitulé «Si Casa m’était contée», est un extrait du documentaire «Casa jusqu’à la mer», explique 2M.ma.

Celui-ci est «une visite guidée de la métropole, du lever du jour au coucher de soleil», à travers le récit drôle et décalé du poète-rappeur Koman, précurseur du mouvement hip-hop et de la scène underground marocaine. Rebel Spirit, graffeur, designer, illustrateur et peintre aquarelliste, y prendra part sur le plateau pour parler art urbain.

Le second reportage, «Qui est Casaoui ?», dresse une cartographie ethnique de la ville, passant en revue les quartiers historiques pour finir sur la vie moderne de la métropole, en compagnie de la réalisatrice Narjiss Nejjar. La troisième escale sera marquée par un reportage depuis Bab Marrakech, à la découverte du marché subsaharien, en plus du passage de Tahar Lazrak Aka Oualas, humoriste maroco-ivoirien, sur le plateau.

Le quatrième reportage, «Casa 2.0», fait connaître de jeunes entrepreneurs qui évoluent dans l’économie du savoir et de l’artisanat, où ils recourent aux nouvelles technologies. Yasmine Benamour, administratrice de HEM Business School et enseignante en marketing, prendra part à l’émission pour intervenir sur ce sujet.

Le dernier segment de ce temps d’antenne montre le Casablanca du «vivre-ensemble», où se côtoient synagogues, églises et mosquées. Ce reportage inclut des témoignages de Marocains depuis ces lieux de culte. Zhor Rehihil, conservatrice du seul Musée du judaïsme dans le monde arabe, évoquera dans ce sens les valeurs du vivre-ensemble dans ce microcosme séculaire.

Cette émission-événement sera également suivie par 10 millions d’abonnés sur les réseaux sociaux.