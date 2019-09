Maroc : Bank Al-Maghrib appelle à la vigilance vis-à-vis de la dette publique

Le Wali de Bank Al Maghrib (BAM), Abdellatif Jouahri, a souligné, mardi à Rabat, l'importance d'avoir de la vigilance vis-à-vis du niveau de la dette publique et éviter aux générations à venir des endettements insupportables.

Jouahri, qui commentait le maintien inchangé du taux directeur à 2,25%, a indiqué que cette décision a été prise sur la base d'un modèle, en plus d'analyses et d'enquêtes portant notamment sur les taux débiteurs et l'offre et la demande du crédit.

Le Wali de BAM, qui s'exprimait lors d'une conférence de presse à l'issue de la troisième session du Conseil de Bank Al-Maghrib de l'année, a déclaré qu'en présence d'une volatilité aussi bien au niveau interne qu'externe, «on préfère avancer et garder des munitions au fur et à mesure».

Par ailleurs, Abdellatif Jouahri a fait savoir que le conseil de Bank Al-Maghrib a décidé d'abaisser le taux de la réserve monétaire de 4 à 2% pour alléger la liquidité bancaire et pousser ainsi les banques à servir leur clientèle.

Interrogé sur la prochaine phase de la réforme du régime de change, le Wali de BAM a souligné qu'il veille à s'assurer que les prérequis sont présents et que les opérateurs notamment les PME ont assimilé la réforme et recourent aux outils mis en place.

Il a, en outre, relevé que le statut de Bank Al-Maghrib, entré en vigueur récemment, a renforcé l'indépendance de la Banque en ce qui concerne la définition et l'application de la politique monétaire.