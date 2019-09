Maroc : Le ministère de la Santé retire du marché les médicaments composés de ranitidine

La Direction des médicaments et de la pharmacie du ministère de la Santé a ordonné, ce mercredi, le retrait des médicaments contenant l’ingrédient actif de ranitidine parmi ses composantes, sur la base de rapports de plusieurs agences pharmaceutiques étrangères telles que la US Food and Drug Administration (FDA) et l’Agence européenne des médicaments (EMA).

En effet, ces études ont démontré les effets hautement cancérigènes de cet actif, souvent utilisé dans les antihistaminiques H2 pour bloquer la production d’acide gastrique en cas de brûlures d’estomac, d’ulcères gastriques ou de reflux gastro-œsophagiens (RGO). Dans un communiqué parvenu à Yabiladi, le ministère de la Santé a en effet annoncé sa décision de retirer du marché «tous les médicaments contenant de la ranitidine enregistrés au Maroc», à savoir la liste suivante : ACIDAC - PEP-RANI-AZANTAC-RANIMAT- EFITAC- RANITIL-ZANTAC - NORMACIDE

Par ailleurs, le département a annoncé mener «les enquêtes nécessaires sur les médicaments contenant de la ranitidine afin de s’assurer de leur conformité aux normes internationales établies par le Laboratoire national de contrôle des médicaments, agréé par l’Organisation mondiale de la santé et la Direction européenne de la qualité des médicaments et des soins de santé (EDQM)».

Aux Etats-Unis, quatorze lots ont déjà été rappelés, au lendemain d’un communiqué de Sandoz Inc., le 23 septembre, faisant état de la présence de la N-nitrosodiméthylamine (NDMA) dans certains médicaments gastriques. «La NDMA est classée comme cancérogène probable, sur la base d’études menées sur des animaux», indique l’EMA. Au Canada, l’Agence sanitaire de santé a également mis fin aux livraisons de médicaments contenant de la ranitidine, ce qui n’est pas encore le cas en France.

Les médicaments à base de ranitidine sont disponibles en vente libre et sur ordonnance, mais ils peuvent être remplacés par d’autres traitements, selon les indications données par les médecins ou les pharmaciens.