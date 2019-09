Maroc : Le premier vol de rapatriement pour les clients Thomas Cook est parti ce mercredi

Le premier vol de rapatriement du Maroc pour les clients de Thomas Cook est parti ce mercredi 25 septembre «comme prévu», indique l’ambassade du Royaume-Uni au Maroc dans un communiqué parvenu à notre rédaction.

«Le vol d’aujourd’hui [mercredi 25 septembre], programmé auparavant avec Thomas Cook, est donc parti à l’heure prévue. L’équipe continuera d’assister les passagers réservés sur les vols Thomas Cook au départ de Marrakech prévus pour cette semaine et la semaine prochaine», rapporte la même source.

Elle ajoute qu’une équipe venue du Royaume-Uni et des membres du personnel de l’ambassade britannique à Rabat, ainsi que du consulat britannique à Marrakech, «ont bénéficié d’une excellente collaboration avec les autorités marocaines».

Le communiqué précise que les clients ayant réservé sur ces vols peuvent consulter le site web dédié pour s’enquérir des mises à jour.

La faillite du tour-opérateur britannique représente un manque à gagner important pour l’industrie du tourisme au Maroc. Le royaume accueille en effet «700 000» touristes britanniques «chaque année», rappelle l’ambassade, soulignant que «le Maroc est une destination prisée» des voyageurs britanniques.

Pour rappel, l’agence de presse espagnole EFE a indiqué que quelque 2 000 clients britanniques de Thomas Cook étaient présents au Maroc. Une source du ministère du Tourisme a précisé que les voyageurs du tour-opérateur au Maroc sont tous britanniques et se concentrent dans deux destinations : Marrakech (environ 650) et Agadir (plus de 1 300).