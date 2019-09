Incidents sur l'autoroute de Casablanca : Le gouvernement promet des mesures fermes

Une commission ministérielle s'est réunie, mardi, suite aux incidents tragiques qu’a connus l’autoroute au niveau de la région de Casablanca et qui ont été commis par des supporters d’un des clubs nationaux de football, indique un communiqué du département du chef du gouvernement.

La même source précise qu’il a été décidé de prendre toutes les précautions nécessaires et les mesures fermes pour que de tels actes criminels ne se reproduisent plus.

La commission, composée du ministre d’Etat chargé des droits de l’Homme et des ministres de l’Intérieur, de la Justice et de la Jeunesse et des sports, ainsi que du président de la Fédération royale marocaine de football, s'est arrêtée sur les détails de ces incidents et leur gravité, ainsi que sur certains incidents similaires qu’avaient connus certaines régions du Maroc.