France : Le débat sur les mères voilées en sorties scolaires refait surface

Même mis en sourdine, il n’est jamais bien loin. Le débat sur les mères voilées en sorties scolaires a été relancé après que la Fédération des conseils de parents d’élèves (FCPE) a diffusé en interne, à l’occasion de sa campagne pour les élections des représentants de parents d’élèves, les 11 et 12 octobre prochains, une affiche défendant le droit pour les mères d’élèves musulmanes voilées d’accompagner leurs enfants en sorties scolaires.

«Oui, je vais en sortie scolaire, et alors ?», lit-on sur l’affiche. «La laïcité, c’est accueillir à l’école tous les parents sans exception», indique-t-on en sous-titre, à côté d’une photo montrant une femme voilée et une fillette. L’affiche a été envoyée en interne à toutes les sections départementales, il y a un mois.

«Elle faisait partie d’un lot dans le cadre du matériel électoral en vue des élections. Aux sections de choisir ensuite les affiches à diffuser en fonction des réalités de terrain», a expliqué Rodrigo Arenas, le président de la FCPE, au quotidien 20 Minutes.

Une affiche détournée

Mais voilà, à peine diffusée, l’affiche a reçu une volée de bois vert sur les réseaux sociaux et fait l’objet de plusieurs détournements. A commencer par Laurent Bouvet, membre du Conseil des sages de la laïcité et cofondateur du Printemps républicain : sur le photomontage qu’il a posté, la femme voilée sur l’affiche originale est remplacée par l’acteur Sean Connery dans le film post-apocalyptique «Zardoz». «Venez comme vous êtes», ajoute Laurent Bouvet en commentaire dans son tweet.

D’autres photomontages du même acabit montrent Michael Jackson, plusieurs fois accusé de pédophilie, ou encore deux djihadistes, armes en main et index pointé vers le ciel. A côté d’eux figure la même mention : «Oui, je vais en sortie scolaire, et alors ?»

Contacté par le magazine l’Obs, Laurent Bouvet affirme ne pas être l’auteur de ces photomontages et dit les avoir simplement partagés après en avoir vu défiler une dizaine depuis le début de la campagne de la FCPE.

La FCPE accusée de faire lit du communautarisme

Plus policée, la réaction du ministre de l’Education nationale, Jean-Michel Blanquer, ne s’est pas fait attendre. «Je pense que c’est regrettable», a-t-il déclaré mardi matin au micro de RMC-BFM TV. «Il faut avoir le sens de l’histoire, cette fédération de parents d’élèves a été fondée sur la laïcité, sur les valeurs de la République, et à mes yeux ça continue à être sa raison d’être, comme d’autres associations de parents d’élèves, donc c’est extrêmement paradoxal, je pense que c’est une erreur de leur part, j’espère qu’ils vont la corriger», a soutenu le ministre.

«C’est un tout petit peu inquiétant, parce qu’on est sur un sujet un peu électoral, puisque c’est les élections de parents d’élèves dans deux ou trois semaines. Le fait qu’on ait maintenant des groupes ou des organisations qui essaient de flatter le communautarisme pour avoir des voix n’est pas une bonne chose», a-t-il conclu.

«Nous n’avons rien à corriger», a balayé Rodrigo Arenas au micro de la radio RTL. «Nous sommes pour une laïcité incluante, et pas excluante. (…) Dans les écoles de la République aujourd’hui, s’il n’y a pas les parents, il n’y a pas de sorties scolaires, parce qu’il n’y a tout simplement pas le personnel pour le faire. Nous sommes bien contents de trouver ces mamans pour que les enfants aillent dans les musées», a-t-il ajouté.

Auprès du journal 20 minutes, il a déploré que cette affiche soit «sortie de son contexte [et] instrumentalisée par des réseaux d’extrême droite et de Laurent Bouvet, fondateur du Printemps républicain et membre du conseil des sages de la laïcité, institué par M. Blanquer».

Toujours sur RTL, Rodrigo Arenas a annoncé qu’une plainte allait être déposée par la FCPE contre Laurent Bouvet, la fédération estimant qu’il a commis une «faute pénale». «Il a clairement, sur ses réseaux sociaux personnels, incité à la haine contre les parents de confession musulmane», a affirmé le coprésident de la FCPE.

Dans le sillage de cette position, la députée du Val-d’Oise Fiona Lazaar (LREM) a défendu, dans une interview au journal Libération, la présence de mères voilées lors des sorties scolaires. «Les mères, qu’elles portent le voile ou non, sont des mamans comme les autres, qui s’engagent, qui font tout pour que leurs gamins réussissent, pour que l’école tourne… Cela ne pose de problème à personne qu’elles portent un voile !», a-t-elle argué.

Si elle défend volontiers le bilan éducatif du ministre de l’Education nationale, Fiona Lazaar avoue toutefois ne pas le suivre sur ce volet. «Sur ce sujet-là, je regrette : je ne m’y retrouve pas. Son positionnement me semble dangereux. Je ne veux pas qu’on tombe dans les travers populistes faciles.»