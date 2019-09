Casablanca : Clap de fin pour la 19e édition du festival L’Boulevard

La 19e édition du festival L’Boulevard a pris fin après une dernière journée et soirée consacrées à la fusion, indiquent ses organisateurs dans un communiqué.

«Des couleurs musicales et des rythmes riches en énergie et en émotion, du warm-up électro de DJ Flips, sur la scène souk à 16h, jusqu’au dernier concert sur la grande scène, signé Hassan Boussou et Gnawa Racines à 23h», souligne la même source.



Ce dernier jour a été marqué par des chants sérères, peulh et gnaoua portés par le projet Ubuntu Roads (Sénégal/Maroc/Mauritanie), la fusion reggae dopée de cuivres de Salfaous (Maroc), les mélodies reggada, ghernati, issawa ou hassani livrés par les groupes de fusion gagnants de la compétition Tremplin, Snitra et Hiwayga, la voix éthérée et magnétique de Martha Da’ro (Angola/Belgique), l’electro-indie-soul de Filastine & Nova (Espagne/USA/Indonésie), et surtout le dub rock balkan de Dubioza Kolektiv (Bosnie-Herzégovine).

Le communiqué indique que des ateliers de cirque ont été dispensés par Colokolo, mentionnant par ailleurs les bénévoles de l’association Spiralium qui aident à la collecte des déchets. Un moment de recueillement à la mémoire de Saïd Ghaffouli, régisseur de L’Boulevard, décédé il y a deux mois, a également été tenu.

Cette 19e édition a connu la participation de plus de 52 groupes invités, 19 groupes en compétition, plus de 20 associations et près de 110 000 spectateurs.