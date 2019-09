Casablanca : Deuxième édition du Trophée Tilila sur l'image de la femme dans la publicité

La chaîne 2M a annoncé, mardi à Casablanca, le lancement de la deuxième édition du Trophée Tilila, qui récompensera les trois spots publicitaires les plus valorisants pour l’image de la femme.

Ces prix, qui seront décernés le 10 octobre à l’occasion de la Journée nationale de la femme, ont pour objectif de sensibiliser aux valeurs de la parité et de l’égalité, ainsi qu’à lutter contre les stéréotypes dans la publicité, a-t-on expliqué au cours d’une conférence de presse.

«Nous espérons que la question du genre et la lutte contre les stéréotypes négatifs à l’égard des femmes soient au cœur de la démarche des annonceurs et celle du processus créatif des agences», a souligné Khadija Boujanoui, présidente du Comité parité et diversité de 2M, qui porte ce projet.

Les publicités télévisuelles les plus méritantes seront choisies par un jury parmi les dossiers présélectionnés à la suite d’un appel à candidatures lancé du 20 mai au 20 septembre 2019.

Le jury de la deuxième édition est composé de Driss El Yazami, ancien président du CNDH, Amina Lemrini, ancienne présidente de la HACA, Leila Slimani, journaliste et écrivaine, lauréate du prix Goncourt, Anouar Sabri, expert en communication et président de l’association Les Impériales, Syrine Chérif, experte en communication publicitaire, et le cinéaste Hicham Lasri.

La cérémonie du Trophée Tilila sera également l’occasion de rendre hommage à une personnalité d’envergure ayant contribué à jeter la lumière sur la condition féminine et le rôle des femmes dans la société.

Cette deuxième édition «permettra de continuer de promouvoir auprès des annonceurs une démarche responsable, visant à éviter les clichés dévalorisants et à projeter une image positive de la femme marocaine dans ses différentes aspirations», a insisté, de son côté, le directeur général de 2M, Salim Cheikh.