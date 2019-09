Premières Assises des industries culturelles et créatives, les 4 et 5 octobre 2019 à Rabat

Les premières Assises des industries culturelles et créatives se tiendront les 4 et 5 octobre 2019 au Sofitel Jardin des Roses de Rabat, indiquent les organisateurs dans un communiqué. L’évènement est organisé par le ministère de la Culture et de la Communication et la Fédération des industries culturelles et créatives (FICC) de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM).

«Inédites au Maroc, les Assises des ICC interviennent dans le cadre de la dynamique impulsée par la vision royale relative à la valorisation de la culture et de l’art en tant que supports et leviers du développement économique, social et sociétal ainsi que du rayonnement culturel de notre pays», indique la même source.

Ces Assises prévoient de réunir l’ensemble des acteurs professionnels et parties prenantes publiques et privées. L’initiative de la FICC a déjà permis de fédérer les entrepreneurs du secteur organisés en 7 filières : arts visuels et contemporains, musique, spectacle vivant, édition et librairie, cinéma, audiovisuel, établissements culturels et espaces pluridisciplinaires.

L’objectif est de permettre aux participants de saisir l’importance de leur rôle et leurs responsabilités dans le processus de développement du secteur des ICC au Maroc. «Cette nouvelle perspective permettra d’établir une feuille de route constructive et collaborative favorisant l’émergence d’une industrie culturelle et créative génératrice de revenus, de valeur et d’emplois à travers l’ensemble de nos régions», soulignent les organisateurs.