UA : Mme Maiga change de ton vis à vis du Maroc sur la question des Droits de l'Homme

Le Maroc a déroulé le tapis rouge à la présidente de la Commission de l’Union Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (CADHP), Mme Soyata Maiga qui effectue une visite officielle au royaume, depuis le 20 septembre.

La Malienne a commencé son séjour marocain par une réunion, le même jour, avec la présidente de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (HACA), Mme Latifa Akharbach. Le lendemain, elle a assisté à une session du nouveau bureau du Conseil national des droits de l'Homme (CNDH), et hier elle a rencontré le président de la Chambre des représentants.

C’est au cours de cet entretien avec Habib El Malki que Mme Maiga a loué «les résultats qualitatifs réalisés par le Maroc dans la promotion des droits de l’Homme», indique la Chambre basse dans un communiqué. L’avocate a également «noté le leadership de la politique du Maroc en matière des droits de l’Homme au niveau africain», affirmant que «l’Afrique veut bénéficier de l’expérience marocaine» dans ce secteur.

Avant ces éloges, la Malienne tirait à boulets rouges sur le Maroc

Des éloges qui constituent une surprise pour qui connait l'histoire mouvementé avec l'Union africaine sur ce dossier. En effet, le 6 juillet dernier à Niamey, à l’occasion de la 35e session du conseil exécutif de l’UA, Mme Maiga avait dressé un réquisitoire contre le refus du royaume d'autoriser la Commission des Droits de l’Homme et des Peuples à se rendre au Sahara occidental pour s’enquérir sur place de la situation des sahraouis.

Pour mémoire, en 2012, la CADHP avait effectué une visite dans les camps de Tindouf mais n’a pu faire le même déplacement à Laayoune ou Dakhla. En 2017, les ministres des Affaires étrangères de l’UA avaient appelé au parachèvement des visites de la Commission sur l’ensemble du continent dont celle programmée depuis plusieurs années au Sahara.

La volte-face de Mme Maiga et son ton modéré envers le Maroc devrait susciter des grincements de dents chez le Polisario alors que la question des droits de l’Homme au Sahara n’a pas été officiellement soulevée par Soyata Maiga avec ses interlocuteurs marocains.

Le Maroc ambitionne d’intégrer le bureau de la CADHP

D’autres considérations expliquent les égards avec lesquels le Maroc a accueilli la Malienne. Rabat est intéressé par une place au bureau de la CADHP. Quatre sièges sont convoités par les membres de l’UA.

En juillet à Niamey, lors de la 35e session du conseil exécutif de l’Union africaine, un article dans le règlement avait empêché les chefs de diplomatie de procéder à cette élection. La CADHP est composée de onze membres élus par la Conférence des chefs de l’Etat et de gouvernements pour un mandat de six ans renouvelable. Sur l’actuelle composition de la Commission figurent notamment un Algérien et un Tunisien.

Au prochain sommet de l’organisation continentale, cette mission devrait être accordée aux ministres des Affaires étrangères. Une occasion pour le Maroc de placer un de ses ressortissants au CADHP.