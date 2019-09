Etats-Unis : «The Other Americans» de Laila Lalami nominé pour le Prix de fiction

«The Other Americans» de Laila Lalami a été nominé pour le Prix du livre national de fiction. / DR

Le dernier roman de la romancière et enseignante américano-marocaine Laila Lalami, «The Other Americans» (éd. Bloomsbury Circus, 2019), est l’un des dix titres nominés pour le Prix du livre national de fiction 2019, l’un des quatre prix annuels du livre aux Etats-Unis.

Selon le Los Angeles Times, le roman de Laila Lalami raconte la mort mystérieuse d’un restaurateur américano-marocain. La romancière sera en compétition avec d’autres auteurs, notamment Colson Whitehead, lauréat du prix Pulitzer de la fiction en 2017, Taffy Brodesser-Aner et Julia Phillips. La liste des finalistes sera annoncée le 8 octobre et les noms des gagnants seront dévoilés lors d’une cérémonie le 20 novembre prochain à New York.

Pour rappel, Laila Lalami a été finaliste du prix Pulitzer de la fiction en 2015 pour son roman intitulé «The Moor’s account» (Ed. Vintage, 2015). Ce même livre lui avait valu l’American Book Award, l’Arab American Book Award et le Hurston-Wright Legacy Award.

Laila Lalami est née à Rabat en 1968. Elle est notamment diplômée en linguistique de l’université de Californie du Sud. Elle est actuellement professeur titulaire de création littéraire à l’université de Californie.