Pays-Bas : Cinq jihadistes marocains se voient restituer leur passeport néerlandais

Cinq jihadistes d’origine marocaine privés de leur passeport néerlandais ont été autorisés par le gouvernement à le récupérer, indique le quotidien néerlandais AD. De même, ils ne sont plus considérés comme persona non grata sur le territoire néerlandais.

Selon le média néerlandais NOS, il s’agit de combattants marocains qui ont rejoint des groupes terroristes en Syrie et en Irak. L’un d’eux serait Driss Daouayry. Selon plusieurs sources, il serait mort en Syrie en 2015. Les quatre autres sont Azzedine Benaissa, Benyamine Fadlaoui, Mounir El Kharbachi et Ridouane Öz.

Le secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères de l’époque, Mark Harbers, leur avait retiré leur passeport. Le quotidien néerlandais AD dit ne pas avoir de précisions sur les raisons ayant motivé les autorités à leur rendre leur passeport. La secrétaire d’Etat à la Justice et à la Sécurité, Ankie Broekers-Knol, n’a pas non plus été en mesure de commenter cette décision lundi soir.