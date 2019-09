Hassan Rachik retrace la socio-anthropologie du Maghreb rural

Dans son nouvel ouvrage «Socio-Anthropolgie rurale : structure, organisation et changement au Maghreb», l’anthropologue et universitaire Hassan Rachik examine la multitude d'études menées, mais souvent négligées, sur le milieu rural, qui montre la grande place de ce dernier au sein des société maghrébines.

Destiné aux professionnels, étudiants et chercheurs universitaires, l’ouvrage en six chapitres qui vient de paraître aux éditions la Croisée des Chemins restituer l'essentiel de ces études, tout en comprenant «un texte théorique, proche d'un manuel critique, et un recueil de textes illustrant les principales questions soulevées», selon l'universitaire.

Pour le professeur Rachik, l'objectif de cette publication est de fournir des entrées qui s'imposent à toute étude engagée en milieu rural, et d'aider les chercheurs sur des sujets tels que le développement, l'approche participative, l'éducation, les élections, le rituel à avoir des données sociales sur les groupes concernés.

A cet égard, l'ouvrage comprend différents textes de sociologues et d'anthropolgues éminents maghrébins tels que Abdellah Hammoudi, Abdelkader Zghal, ou ayant travaillé sur le Maghreb tels que Germaine Tillion ou encore Paul Pascon, pour illustrer et approfondir les questions abordées.

Le professeur Hassan Rachik a fait ses preuves en tant qu'anthropologue de référence à travers une demi-douzaine d'ouvrages en la matière, notamment Le sultant des autres (1992), Comment rester nomade (2000), Symboliser la nation (2003) Un siècle d'anthropologie au Maroc (2012), et Eloge des identités molles (2016).