Maroc : Les opposants à Benchamach au sein du PAM annoncent la date de leur congrès

Les opposants à la ligne de Hakim Benchamach, réunis au sein du courant «Al Mostakbal», annoncent la tenue du prochain congrès du Parti authenticité et modernité (PAM) les 13,14 et 15 décembre prochains.

Cette décision a été prise hier soir, au terme d’une réunion entre le vice-secrétaire général du Tracteur, Ahmed Akhchichine et les présidents du bureau fédéral, Mohamed El Hammouti, du conseil national, Fatima-Zahra Mansouri et de la commission préparatoire du congrès et Samir Koudar.

Initialement, ils avaient prévu d’organiser leur conclave fin septembre. «En repoussant la date jusqu’à mi-décembre, ils attendent un geste de la part de Benchamach, d’autant que ce dernier a laissé hier fuiter à certains médias son projet de démission pour protester contre les interventions d’un ministre du gouvernement El Othmani en faveur du courant Al Mostakbal», nous confie une source au PAM.

Par ailleurs, le camp de l’actuel secrétaire général est ébranlé par la défection de son principal soutien, le parlementaire conseiller Larbi Mahrachi. La réunion, du 21 septembre à Casablanca, des opposants à l’actuel numéro un du PAM, a connu le ralliement de deux députés dont Said Naciri, le président du Wydad.