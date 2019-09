Maroc : A L’Boulevard, Casablanca vibre aux rythmes rock et metal

Au deuxième samedi consacré au rock et metal dans le cadre du 19e festival L’Boulevard qui vient de se clôturer, le public a apprécié la prestation d’Orientanarchy, union musicale et magnétique d’un DJ électro et d’un guitariste metal, tandis que près de la scène, la compagnie Colokolo a donné un atelier de cirque professionnel.

Sur scène, a été acclamé également le groupe de punk casablancais 3ar9ala, avant de laisser place aux formation musicales Nekros, Reborn et d’autres groupes mythiques des années 1990, en plus des gagnants du Tremplin 2019 dans la catégorie rock et metal : Deep Scar et Torpedo.

Samedi dernier, la scène de L’Boulevard a également accueilli Carcass ou encore Moroccan Tribute to Lamb of God, devant un public déchaîné. Ce dernier a également accueilli la formation libanaise 100% féminine Slave to Sirens, ainsi que le groupe de progressive melodic death metal, heureux gagnant de la compétition Tremplin lors de la 15e édition.

De 17h30 à 00h30, le livestream de L’Boulevard a fait vivre à ceux qui n’ont pas pu assister à cette journée spéciale le festival de l’intérieur, avec des interviews exclusives, indiquent les organisateurs dans un communiqué parvenu à Yabiladi.