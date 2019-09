Tourisme : Les ambitions britannique du Maroc se heurtent à la faillite de Thomas Cook

Le tour-opérateur britannique Thomas Cook a annoncé ce lundi 23 septembre être en faillite et, par conséquent, la cessation de toutes ses activités dans le monde, y compris celle de ses vols charters basés à Manchester. L’annonce a fait l’effet d’une bombe auprès de ses 150 000 touristes britanniques bloqués à l’étranger. «[Cet effondrement] suscite de profonds regrets», a déclaré Peter Frankhauser, directeur général de Thomas Cook.

Anciennement cotée à la Bourse de Londres et à la Bourse de Francfort, la faillite de cette entreprise vieille de 178 ans met en péril «22 000 emplois dans le monde, dont 9 000 au Royaume-Uni», rapporte la BBC.

Une crise encore plus grave pour les vacanciers britanniques qui ont réservé des vols avec Thomas Cook. Sur son site web, l’entreprise a annoncé que «tous les séjours et vols fournis par [ses] compagnies ont été annulés et ne sont plus opérationnels», ajoutant que «toutes les boutiques de vente au détail de Thomas Cook ont également fermé».

Des clients britanniques bloqués au Maroc

Dans un même communiqué, la société a déclaré que «le gouvernement britannique et l’autorité britannique de l’aviation civile s’emploient désormais à aider les passagers qui doivent rentrer au Royaume-Uni avec Thomas Cook entre le 23 septembre 2019 et le 6 octobre 2019». «L’autorité britannique de l’aviation civile (CAA) a déployé des dizaines d’avions charters pour ramener gratuitement les clients chez eux», indique l’ambassade du Royaume-Uni à Rabat dans un communiqué parvenu ce lundi à notre rédaction.

«Tous les clients de Thomas Cook actuellement à l’étranger et qui ont effectué des réservations pour rentrer au Royaume-Uni au cours des deux prochaines semaines seront ramenés à une date la plus proche possible que celle initialement réservée pour leur retour.» Ambassade du Royaume-Uni à Rabat

Cette opération inclura les clients de Thomas Cook bloqués au Maroc, considéré comme l’une des principales destinations de voyage du tour-opérateur. D’après nos informations, les clients britanniques de Thomas Cook au royaume pourront «rentrer chez eux comme prévu initialement» avec deux vols par semaine reliant Manchester à Marrakech, via «des vols de substitution, mis en place par l’autorité britannique de l’aviation civile».

Des ambitions autrefois prometteuses pour la destination Maroc

Si seul «un faible nombre» de clients de Thomas Cook au Maroc sont touchés par cette annonce soudaine comme nous le rapporte une source, les grands projets de la société prévus dans le pays tombent à l’eau. En juillet dernier, le tour-opérateur avait annoncé le lancement d’une nouvelle ligne au Maroc reliant Marrakech à l’aéroport de Londres Gatwick, ainsi que des forfaits voyages. Sa nouvelle offre comprenait «des vols hebdomadaires, les mardis et vendredis» à destination de Marrakech, et était censée être opérationnelle de novembre 2019 à avril 2020.

Pour rappel, dans le cadre de ses destinations vers l'Afrique du Nord, le Maroc a récemment été érigé au rang de priorité par la société. Le 10 septembre 2019, Will Waggott, responsable des circuits touristiques chez Thomas Cook, a déclaré que «la Turquie et l’Afrique du Nord sont des destinations dont nous sommes tombés amoureux». Il avait même expliqué que Thomas Cook s’attendait à ce que «ces pays continuent d’attirer de nombreuses familles jusqu’à la fin de l’année prochaine et au-delà».

Signe également que Thomas Cook nourrissait de grands espoirs pour la destination Maroc : en 2017, la société avait annoncé un partenariat avec l’Office national du tourisme marocain (ONMT) lors du World Travel Market, qui s’était tenu à Londres. Elle avait alors promis d’augmenter le nombre de touristes britanniques annuel au Maroc de 70 000 à 400 000 à l'horizon 2020. Pour sa part, Abderrafie Zouiten, président de l’ONMT à l'époque avait confirmé que l'ambition du Maroc était «d’atteindre le seuil du million de touristes britanniques d’ici deux ans».