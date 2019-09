Les résultats nets parts groupe d’Attijariwafa bank enregistrent une hausse de 4,9%

Au premier semestre 2019, le groupe Attijariwafa bank a réalisé un résultat net part du groupe (RNPG) de 2,9 milliards de dirhams (MMDH) en hausse de 4,9% par rapport à la même période un an auparavant, a annoncé le groupe ce lundi.

Le résultat net consolidé a affiché aussi une croissance de 1,1% à 3,5 MMDH au titre de la même période, a précisé le président directeur général du groupe bancaire, Mohamed El Kettani, lors d’une conférence de presse dédiée à la présentation des résultats semestriels, relevant que le résultat d’exploitation a évolué également de 6,7% à 5,4 MMDH. Le produit net bancaire s’est établi à 11,8 MMDH en croissance de 4,3%, tiré principalement par la croissance du PNB de la Banque au Maroc, en Europe et Tanger Offshore (+11,4%).

S'agissant de la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) du groupe, El Kettani a fait observer qu’Attijariwafa bank, acteur responsable envers ses parties prenantes et son environnement, consolide davantage son engagement en tant que banque responsable et citoyenne.

Quant à la rentabilité financière, le directeur général délégué du pôle finances, technologie et opérations, Ismail Douiri, a fait savoir que celle-ci se maintient aux meilleures normes (RoE : 14,6%, RoA : 1,3%) en dépit de la forte augmentation des fonds propres consolidés à 51,1 MMDH (+12,1%).

Et d’ajouter que le groupe poursuit sa politique d’accompagnement des PME, des TPE et des ménages dans ses différents pays de présence, de promotion des échanges internationaux et des investissements croisés entre les pays africains tout en consolidant son leadership dans la grande entreprise et le financement des projets d’infrastructure.