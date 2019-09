Cour des comptes : L’Istiqlal demande la comparution de ministres du gouvernement au Parlement

Après le PAM, c’est autour de l’Istiqlal de demander des réunions urgentes de certaines commissions à la Chambre des représentants pour la comparution de ministres du gouvernement cités dans le dernier rapport de la Cour des comptes.

Les ministres réclamés par le groupe des députés de la Balance sont : Aziz Rebbah (PJD), Energie et Mines ; Aziz Akhannouch (RNI), Agriculture et de la Pêche ; Said Amzazi (MP), Education nationale ; Anas Doukkali (PPS), Santé ; Mohamed Yatim (PJD), Emploi ; Mohamed Ben Abdelkader (USFP), Réforme de l’administration et de la fonction publique ; Mustapha El Khalfi (PJD), Relations avec le Parlement ; Bassima Hakkaoui (PJD), Solidarité et Famille et Mohamed Ghrass (MP), secrétaire d’Etat chargé de la Formation professionnelle.

Sur la liste des Istqlaliens figure également le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS).

La semaine dernière, le gouvernement a annoncé la création d’une commission chargée d’examiner les observations et les recommandations du rapport de la Cour des comptes.