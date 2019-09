Le grand-duc héritier de Luxembourg arrive au Maroc

Le prince héritier de Luxembourg et son épouse ont été reçus dimanche au Maroc / Ph. MAP

Le grand-duc héritier de Luxembourg, le prince Guillaume, accompagné de son épouse la princesse Stéphanie de Lannoy, sont arrivés, dimanche soir, à Casablanca, pour conduire une mission économique au Maroc, du 23 au 26 septembre.

Les deux invités ont été accueillis par le ministre de l’Economie et des finances, Mohamed Benchaâboun, et le wali de la région de Casablanca-Settat, gouverneur de la préfecture de Casablanca, Said Ahmidouch.

La mission luxembourgeoise dirigée par le vice-premier ministre, ministre de l'Economie, Etienne Schneider, comprend les représentants de près de 50 entreprises qui reflètent le tissu économique varié et dynamique du Luxembourg.

Ce visite s’inscrit dans la continuité de la venue d'une précédente mission économique, en avril 2015.