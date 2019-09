Etats-Unis : Un artiste marocain nommé ambassadeur de hip hop

Anas Bawss est le fondateur du concept de la Positive School, alliant éducation et formation artistique / Ph. DR.

Fondateur du projet Positive School of Hip Hop à Casablanca, l’artiste marocain Anas Bawss vient d’être nommé «ambassadeur du Hip Hop marocain aux Etats-Unis», indique un communiqué parvenu à Yabiladi.

Positive School est le programme créé en 2016 par Anas Bawss pour la formation au hip hop, sous l’égide de la Fondation Ali Zaoua. Il a permis à plusieurs jeunes des quartiers populaires de Casablanca, notamment de Sidi Moumen, de travailler sur eux-mêmes puis d’acquérir des outils artistiques et techniques, pour améliorer et développer leurs performances dans la dance hip hop comme dans la musique, ce qui a permis à certains d’entre eux de se produire sur la scène publique.

Avec cette nomination, le Maroc devient le seul pays de la région MENA à avoir été désigné pour participer à une tournée, soutenue par le Département d’Etat américain, à travers trois Etats américains, à savoir l’Etat de New York, le Kansas et le Minnesota. Par ailleurs, des tournées sont également prévues en France, en Belgique et en Espagne.

«A l’issue de cette tournée outre-Atlantique, le nouvel ambassadeur du hip hop marocain poursuivra le développement du projet qui réunit, aujourd’hui déjà, plusieurs centaines de jeunes marocains et lancera la quatrième saison du programme Positive School à Casablanca, Tanger et Agadir», indique le communiqué, ajoutant que les centres culturels Les Etoiles accueilleront cette formation dans les villes citées.