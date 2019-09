Rabat : La princesse Mary de Danemark participera aux Rencontres Innovation et Jeunesse

La princesse Mary de Danemark se rendra au Maroc en octobre pour participer au Youth Innovation Summit (Rencontres Innovation et Jeunesse), indique le site britannique Royal Central.

L’évènement aura lieu à Rabat du 30 septembre au 4 octobre et la princesse s’y rendra les 3 et 4 octobre. Elle ouvrira le Festival du Dialogue de la jeunesse à l’issue du sommet, «lors duquel les jeunes talents présenteront leurs innovations au public et participeront à divers événements, notamment une table ronde avec de jeunes entrepreneurs», d’après la Maison royale danoise.

La princesse héritière rencontrera également les participants pour «discuter des expériences acquises dans le cadre de leur participation au Rencontres Innovation et Jeunesse», ainsi que des partenaires locaux, des organisations de la société civile et des entreprises danoises de la région au cours de sa visite.

Les Rencontres Innovation et Jeunesse devraient rassembler plus de 100 jeunes qui participeront pour la première fois à un laboratoire d’innovation, dans le but de «travailler ensemble sur des solutions créatives et innovantes pour résoudre certaines des plus grandes questions sur le développement économique et social au Maroc durant un Labo d’Innovation», indique l’évènement sur son site.

La rencontre est coorganisée par le programme de partenariat arabo-danois du ministère des Affaires étrangères danois, le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) et le gouvernement marocain.