Bulgarie : Le caftan marocain habille la ville de Tchepelare

En Bulgarie, la culture et la mode marocaines traditionnelles ont été la vedette de la ville de Tchepelare, qui célèbre ce mois-ci le 55e anniversaire de sa proclamation. Lors de cet événement, l’ambassade du Maroc s’est associée aux festivités avec sa présentation «Maroc – Culture et traditions».

Selon Deplomatic Spectrum, les habitants de Tchepelare ont apprécié différents aspects des traditions marocaines, à travers «une foire aux objets artisanaux marocains et une présentation de la célèbre cérémonie du thé à la marocaine avec des gâteaux secs, dans trois tentes situées à proximité du nouveau stade Tchepelare».

Un défilé de mode a accompagné les célébrations dans la ville, mettant en vedette des caftans et des habits traditionnels marocains de différentes couleurs et de modèles variés. Les festivités se sont clôturées avec, en guise de dîner, l’incontournable couscous préparé à la marocaine et offert aux participants.