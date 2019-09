Casablanca : Les rappeurs enflamment la scène du festival L’Boulevard

Vendredi 20 septembre 2019, le festival L'Boulevard de Casablanca a accueilli près de 20 000 de fans et d'amoureux du rap et hip hop / Ph. Zakaria Latouri

Seconde étape du festival L’Boulevard 2019 après le Tremplin, les concerts dans le cadre de cet évènement annuel ont réuni, vendredi, plus de 20 000 personnes autour des têtes d’affiche du rap marocain, au stade du RUC à Casablanca.

Ainsi, le public est venu en masse pour chanter en chœur et acclamer des artistes comme Dada, Madd, Draganov, Boummask, El Grande Toto, ou encore Dizzy Dros, indique un communiqué des organisateurs parvenu à Yabiladi.

Cette soirée a également connu la prestation de musiciens hip hop et de MC, dans le cadre de la battle rap organisée par le collectif Block 10 sur la scène du souk, parallèlement à un spectacle du chorégraphe Chakib Yemlahi. A l’occasion du festival, le spécialiste de danse contemporaine a donné des ateliers.

De leur côté, les groupes lauréats du Tremplin catégorie rap et hip hop, L’Mochaghib et 1150, ont joué la première partie des groupes invités, ce qui constitue leur premier concert après avoir conquis le jury et le public ayant pris part à la phase des compétitions qu’ils ont remportées.