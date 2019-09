France : Une voiture fonce sur la mosquée de Colmar

Hier samedi, un homme a foncé volontairement sur l’entrée de la Grande Mosquée de Colmar, et a été interpellé, selon l’AFP qui cite des sources au sein de la préfecture du Haut-Rhin. Selon l’agence, «il n’y a pas de blessé» hormis le conducteur, qui fait l’objet d’une enquête par rapport aux faits.

«Selon la procureure de la République de Colmar, Catherine Sorita-Minard, qui a communiqué tard ce soir, l’homme s’est lui-même blessé à l’arme blanche et a été hospitalisé, devant subir une intervention chirurgicale», indique pour sa part Le Parisien en évoquant l’hypothèse de «problèmes psychiatriques». L’homme se nommerait Yacine K., né en 1980 et «connu pour des faits de violence et de conduite sans permis». En se basant sur une source policière, le média indique que l’individu «est inconnu au fichier des radicalisés (FSPRT)».

Cela dit, des témoins ont affirmé qu’«il aurait dit Allah akbar», ce qui reste à confirmer, explique la procureure de Colmar en soulignant qu’«il sera placé en garde à vue et entendu dès que possible». «On en saura plus sur ses motivations à ce moment-là», a-t-elle conclu.