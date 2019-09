Meknès : Deux frères arrêtés pour transfert illégal de fonds en Syrie et en Irak

La brigade nationale de la police judiciaire a procédé à l’arrestation, le 18 septembre dernier à Meknès, de deux frères pour leur implication présumée dans le transfert illégal de fonds à des combattants marocains sur la scène syro-irakienne, a indiqué samedi la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué.

L’enquête en cours a montré que les deux suspects ont ouvert des comptes bancaires pour recevoir des fonds et les transférer à des combattants, dans ce foyer de tension, après les conversion en monnaies virtuelles via des intermédiaires contre des commissions, a précisé la DGSN, soulignant que cette opération s’inscrit dans le cadre des efforts continus déployés par les services de sécurité en matière de suivi des fonds suspects et de tarissement des sources de financement du terrorisme.

Il ressort des investigations que, l’une des personnes arrêtées était en contact avec un citoyen irakien, qui avait été arrêté à Casablanca en date du 6 février dernier par la Brigade nationale de la police judiciaire, avant d’être placé en détention préventive pour son implication dans les mêmes activités financières suspectes.

Le temps de l'enquête, les deux individus restent en détention, dans l'attente de leur comparution devant la justice.