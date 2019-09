Maroc : Baisse de 33% des nouveaux cas de tuberculose en presque 30 ans

Le Maroc a réduit de 33% le nombre des nouveaux cas de tuberculose, entre 1990 et 2018, estimant ainsi le taux de succès de traitement de la maladie à 86%, a indiqué vendredi à Rabat le ministre de la Santé, Anas Doukkali.

Dans une déclaration à la MAP à l'occasion du lancement des activités du Centre de diagnostic de la tuberculose et des maladies respiratoires au quartier Nahda, le ministre a précisé que le taux de diagnostic de la maladie a dépassé 85%, tandis que celui des décès a diminué de 68% sur la même période, alors que le taux de la prévalence de la tuberculose multirésistante ne dépasse pas 1%.

En effet, le ministère explique cette efficacité de prise en charge par le traitement approprié qui est adopté dans le pays, ainsi que le renforcement des équipements dans les centres d'unités d'examen à rayons X numériques, en plus du suivi des ressources humaines par une formation à distance et un programme de mise à jour du système d'information.

Dans ce sens, le directeur de l'épidémiologie et de lutte contre les maladies au ministère de la Santé, Mohamed El Youbi, a mis en avant le rôle du lancement du centre de diagnostic de la tuberculose et des maladies respiratoires, dans le cadre de la mise en œuvre du plan stratégique national de lutte contre la tuberculose 2018-2021.

Il a noté, dans une déclaration similaire, que le centre fait partie de 62 établissements similaires au niveau national en cours de création ou de restructuration. A ce rythme et en harmonisant ainsi les usages avec les recommandations de l'OMS, le Maroc pourra avoir atteint son objectif 2030 pour l'éradication totale de la maladie, indique le ministère.

L'incidence de la tuberculose est particulièrement concentrée dans les zones densément peuplées et périurbaines des grandes villes, où la vulnérabilité et l'impact des facteurs socio-économiques sont plus grave.