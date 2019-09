Maroc : La DGST rejette l'authenticité de deux documents lui étant attribués

La Direction générale de la surveillance du territoire (DGST) a rejeté l'authenticité de deux documents qui lui sont attribués publiés sur les réseaux sociaux.

En effet, elle indique dans un communiqué

que des pages sur un réseau social ont fait circuler deux documents faisant l'objet d'une falsification, qui prétendent faussement émaner des services de la DGST dans une présumée affaire relative à l'identité d'une ressortissante égyptienne d'origine marocaine convertie au judaïsme.

Tout en démentant l'authenticité de ces deux documents, dans la forme et dans le fond, la DGST souligne leur caractère falsifié et fictif et affirme qu'elle entamera les enquêtes nécessaires sous la supervision du parquet compétent en vue d'identifier leur origine et le contexte de leur circulation au Maroc, conclut le communiqué.