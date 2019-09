Remaniement ministériel : «Le RNI reste au gouvernement», affirme Akhannouch

Vendredi soir à Agadir, Aziz Akhannouch a brièvement abordé le projet de remaniement ministériel lors d’une allocution devant les participants à la troisième édition de l’université d’été de la jeunesse du Rassemblement national des indépendants (RNI).

«Le RNI reste au gouvernement. Notre parti est prêt à assumer la responsabilité», a affirmé le numéro un du parti. Des propos qui apportent un sérieux démenti aux spéculations ayant fait état d’un éventuel retrait de cette formation du cabinet El Othmani II.

Sous couvert d’anonymat, des membres du parti avaient d'ailleurs alimenté ces rumeurs auprès des médias, expliquant qu’une telle décision répondrait à la volonté de leur formation de mieux préparer les élections législatives de 2021.

Dans son intervention, le président a réitéré l’ambition de la Colombe de diriger le ministère de la Santé. «Si les Marocains souhaitent qu’on nous confie ce département, c’est parce qu’ils savent que la santé est l’une de nos priorités». Il met ainsi davantage de pression sur Saâdeddine El Othmani.

Devant plus de 5 000 jeunes de son parti réunis dans la capitale de Souss, Aziz Akhannouch a estimé que les Marocains «veulent du concret, de l’emploi, de la santé et de l’enseignement et ils sont fatigués des belles paroles». Trois secteurs qui sont dirigés par d’autres composantes de la majorité gouvernementale.