France : La ville de Lyon se dote de son centre culturel musulman

L’Institut français de civilisation musulmane (IFCM) de Lyon a enfin été inauguré, jeudi, en présence du ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner. Sa gestion est désormais confiée au recteur de la grande mosquée de Lyon, Kamel Kabtane, notamment pour développer les connaissances sur les arts et la culture de l’islam, le dialogue et la médiation culturelle, la promotion du vivre-ensemble ou encore la formation des imams, selon Rue89 Lyon.

Sous l’égide de l’université Lyon 3 et de l’Université catholique, ce processus incluant notamment des cours intensifs de français est sanctionné par un certificat de «connaissance de la laïcité». Par ailleurs, l’IFCM sera un «pendant musulman de l’Espace Hillel pour la culture juive ou de l’Espace culturel du christianisme (ECCLY)».

De plus, l’institut devra accueillir des ateliers d’enseignement d’arabe, des formations pour les entreprises, un programme d’expositions temporaires en plus d’une programmation artistique, proposant par ailleurs la consultation d’un fond documentaire et d’ouvrages «sans caractère prosélyte», rapporte la même source.

Afin d’accueillir l’ensemble de ces activités, le lieu s’étend sur 2 500 m² carrés et sur quatre niveaux, avec une salle de conférence (240 places), un espace d’exposition (200 m²), 10 salles d’enseignement et deux laboratoires de langues, en plus d’une médiathèque, deux salles polyvalentes, un lieu de restauration et une terrasse avec vue sur jardins.

Dans son ensemble, le budget a été réévalué à 11 millions d’euros, entre les contributions des collectivités, de l’Etat, des associations et des entreprises, ainsi que des Etats partenaires, principalement l’Arabie saoudite.