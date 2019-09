France : Non-lieu pour Robert Ménard dans l'affaire de fichage d'élèves musulmans à Béziers

La justice a rendu un non-lieu dans l'enquête ouverte contre le maire d'extrême droite de Béziers, Robert Ménard, sur un fichage présumé des élèves musulmans dans les écoles de sa ville.

Selon la décision de la juge d'instruction, consultée vendredi par l'AFP, aucun fichier illicite faisant apparaître les origines «raciales, ethniques ou religieuses» des élèves de Béziers n'a été découvert lors de l'enquête.

«Après plus de quatre ans d'une procédure infâmante à l'encontre de Robert Ménard (...), la justice a dû se rendre à l'évidence : la Ville de Béziers et son maire ne constituent pas et n'ont jamais constitué de fichiers, de quelque nature que ce soit, des enfants scolarisés», a commenté la Ville dans un communiqué.

L'affaire remonte à mai 2015, lorsque Robert Ménard avait affirmé sur France 2 scolariser 64,6% de musulmans dans ses écoles. Il expliquait se fonder sur le fait que «les prénoms disent les confessions». «Pardon de vous dire que le maire, il a classe par classe les noms des enfants. Je sais que je n'ai pas le droit de le faire, mais on le fait», avait-il ajouté.

Une enquête préliminaire avait été ouverte pour tenue illégale d'un fichier. La mairie avait été perquisitionnée, puis le maire du Rassemblement national (RN) entendu. Robert Ménard avait indiqué avoir procédé à un «comptage manuel à partir de la consonance des prénoms» et n'avoir aucun fichier informatique à ce sujet.

La procédure avait d'abord été classée sans suite mais SOS Racisme l'avait relancée en portant plainte avec constitution de partie civile, ce qui avait entraîné la désignation d'un juge d'instruction. C'est cette information judiciaire qui s'est désormais soldée par un non-lieu, conclut l’AFP.