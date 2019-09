Marrakech : La 18e édition du FIFM rendra hommage au cinéma australien

A l’occasion de sa 18e édition, le Festival international du film de Marrakech renoue avec l’une de ses traditions, initiée en 2004 : rendre hommage à la cinématographie mondiale en mettant un pays et une expression cinématographique à l’honneur.

Un communiqué de ses organisateurs, parvenu ce vendredi à Yabiladi, annonce que cette nouvelle édition rendra hommage au cinéma australien. «Considéré comme l’un des plus anciens au monde, le cinéma australien a produit le premier long métrage de fiction de l’histoire. Il compte de nombreuses productions remarquables qui ont fait le tour du monde», indique-t-on. L’occasion de citer, à cet égard, plusieurs œuvres, à l’image de «Calme blanc», «Muriel», «Ballroom Dancing» et «Animal Kingdom», ainsi que des grands succès du box-office comme «Mad Max» et «Crocodile Dundee».

Le communiqué explique que les paysages du cinéma australien sont également fortement présents dans les grandes productions de ce pays, également considéré comme le vivier de talents hollywoodiens qui a donné au cinéma anglo-saxon plusieurs grandes stars.

A l’occasion de cet hommage, une importante délégation d’acteurs et de réalisateurs australiens fera le déplacement à Marrakech.

L’Australie rejoint ainsi la liste de pays mis à l’honneur par le FIFM, dont le Maroc, l’Espagne, l’Italie, l’Egypte, le Royaume-Uni, la Corée du Sud, la France, le Mexique, l’Inde, la Scandinavie, le Japon, le Canada et la Russie.

A rappeler que cette 18ème édition du Festival international du film de Marrakech est prévue cette année du 29 novembre au 7 décembre.