Essaouira : Les juifs marocains célèbrent la Hiloula de Rabbi Haïm Pinto

Plusieurs centaines de membres de la communauté marocaine de confession juive, issus des quatre coins du monde, se sont donné rendez-vous, jeudi soir à Essaouira, pour célébrer, dans une ambiance de communion et de recueillement, la Hiloula du Rabbi Haïm Pinto.

Ce rendez-vous religieux, qui se tient annuellement dans la cité des Alizés, est un moment très attendu par les membres de cette communauté et offre un espace de rencontre et de retrouvaille au Maroc, pour des Marocains de confession juive venus notamment d'Amérique du Nord, d’Amérique Latine et de toute l’Europe.

Pour célébrer cet attachement indéfectible au royaume, une cérémonie officielle a été organisée, jeudi soir, au cimetière de Rabbi Haïm Pinto, en présence notamment du gouverneur de la province, Adil El Maliki, des représentants des autorités locales, des chefs des services extérieurs, des élus locaux ainsi que d’autres personnalités.

Une autre cérémonie grandiose agrémentée par un florilège de chansons patriotiques et d'autres tirées du répertoire musical populaire et judéo-marocain a été organisée le soir.

Dans une allocution de circonstance, le Rabbin David Pinto a dit toute sa joie et sa fierté de se retrouver encore cette année à Essaouira pour célébrer comme à l'accoutumé ce grand événement. «Chacun de nous ici est un ambassadeur du Maroc et d'ailleurs. Beaucoup de gens sont venus uniquement par curiosité pour qu'ils entendent, découvrent et apprécient ce beau et béni pays», a-t-il dit.

Pour sa part, le gouverneur de la province a rappelé que cet événement spirituel annuel est une occasion pour les fidèles de confession juive, venant du monde entier, de renouer avec leurs racines marocaines.

D'autres intervenants parmi les membres de la communauté marocaine de confession juive ont mis en avant cette ambiance de piété, de convivialité, de fraternité et de joie qui marque la célébration de la Hiloula de Rebbi Haïm Pinto. Ils ont aussi adressé leurs remerciements aux habitants de la ville d'Essaouira et aux organisateurs.