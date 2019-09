Maroc – Espagne : Lancement d'un projet de l'UE pour la migration circulaire entre les deux pays

L’Union européenne (UE) a lancé, jeudi à Rabat, un projet de migration légale circulaire entre le Maroc et l’Espagne, au profit de 100 licenciés marocains qui suivront des études de master en Espagne touchant des secteurs prioritaires pour le développement socio-économique du Maroc, pour une enveloppe budgétaire de plus de 2,5 millions d’euros.

Financé par l’UE et coordonné par le Service espagnol pour l’internationalisation de l’éducation (SEPIE), ce projet pilote établit une structure de migration légale avec le Maroc, articulée en trois phases principales : préparation au départ, mobilité en Espagne et réintégration après le master avec implantation de projets entrepreneuriaux au retour au Maroc.

Concernant les domaines de formation établis par la partie marocaine selon les priorités pour le développement socio-économique, les universités espagnoles ont offert plus de 700 places dans 165 masters, couvrant 20 secteurs tels que le génie énergétique, les énergies renouvelables, la biotechnologie, les industries alimentaires, la gestion touristique ou l’économie sociale et solidaire, entre autres.

La cérémonie de présentation de ce projet a eu lieu à la résidence de l’ambassadeur d’Espagne à Rabat, Ricardo Díez-Hochleitner, en présence du ministre du Travail et de l'insertion professionnelle, Mohamed Yatim, de l’ambassadrice de l’UE au Maroc, Claudia Wiedey, du sous-secrétaire du ministère espagnol des Sciences, de l'innovation et des universités, Pablo Martín et de la Directrice du SEPIE, Coral Martínez.

Avec ce projet pilote, conçu en collaboration avec le ministère espagnol du travail, des migrations et de la sécurité sociale, le ministère espagnol des Sciences, de l'innovation et des universités, le Bureau international pour les migrations de l’ONU, prévoit d’aider à consolider la mobilité dans l’éducation supérieure et de créer des synergies positives de migration circulaire.