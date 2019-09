France : Seules 7 des 73 universités ont augmenté leurs frais aux étudiants étrangers

Selon le ministère de l’Enseignement supérieur français, seules sept des 73 universités françaises ont augmenté les frais aux étudiants étrangers, indique France Inter.

Alors que les universités craignaient une chute des inscriptions, le nombre d’étudiants étrangers non issus de la communauté européenne cette année dans l’enseignement supérieur n’a en fait pas baissé ; il a même augmenté d’un peu plus de 2%, d’après la ministre de l’Enseignement supérieur. Beaucoup d’universités ayant absorbé la hausse des frais, nombreux ont été les étudiants à ne pas avoir subi cette hausse des frais.

Parmi elles, l’université Paris-1 qui précisait notamment sur son site internet que «le Conseil académique et le Conseil d’administration de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne se sont prononcés fermement contre la hausse discriminatoire des frais d’inscription dans l’enseignement supérieur, ciblant les étrangères et les étrangers extra-européens (...) exprimaient toute leur solidarité aux étudiantes et aux étudiants doctorantes et doctorants étrangers que notre établissement accueille aujourd’hui ou souhaite accueillir à l’avenir».

Le communiqué d’ajouter : «Le président de l’université proposera d’appliquer les mêmes droits d’inscriptions aux étudiantes et étudiants français et étrangers, qu’ils soient d’origine intra ou extra-européenne en utilisant toutes les voies d’exonération.»

Georges Haddad, président de Paris 1-Panthéon Sorbonne, souligne son attachement à la présence d’étudiants étrangers : «Ce que j’aime quand j’accueille des étudiants dans ces amphis, c’est le côté arc-en-ciel de l’université. Cette diversité, ces couleurs de peau, ces regards. C’est ça la beauté de l’université, c’est de vivre ensemble. Et cette année, j’ai senti que le côté arc-en-ciel avait un peu pâli.»