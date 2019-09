Maroc : La petite enfance au cœur des Assises nationales du développement humain

«Développement de la petite enfance, un engagement pour l'avenir» est le thème des Premières assises du développement humain qui se sont tenues jeudi à Skhitat. Trois objectifs principaux ont été identifiés. Le premier est de sensibiliser les acteurs du développement humain au Maroc aux questions liées au développement de la petite enfance. Le deuxième objectif est de partager la vision et la démarche de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) ainsi que les premiers résultats tangibles des projets de la petite enfance mis en œuvre dans le pays. Le troisième objectif est de créer un espace d’échange et de participation entre les acteurs du développement humain.

Lors de la séance d'ouverture, une lettre du roi Mohammed VI a été lue aux participants à cette session. Dans son message, le souverain a souligné qu'investir dans les aspects immatériels du développement humain est le véritable point de départ pour bâtir le Maroc de demain.

«C’est l’un des défis réalistes que nous parions de gagner, afin d’ouvrir des perspectives prometteuses et de fournir de nouvelles opportunités aux jeunes générations», a-t-il déclaré dans le message lu par le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit.

Le Premier ministre Saadeddine El-Othmani et un certain nombre de membres du gouvernement concernés par la mise en œuvre de l'Initiative nationale pour le développement humain ont assisté à la séance d'ouverture des Assisses.

L’Intérieur et la Santé s’allient à l'UNICEF

Cette première édition du développement de la petite enfance intervient car il s’agit d’un thème central du quatrième programme de l’INDH, qui vise à soutenir les jeunes générations à des étapes importantes de la vie en investissant dans le capital humain, en améliorant la nutrition et la santé des mères et des enfants et en généralisant l'éducation primaire.

Ces Assises ont été marquées par l'organisation d'ateliers scientifiques et pédagogiques sur divers thèmes et aspects liés au développement de la petite enfance, ainsi que des présentations d'un certain nombre de professeurs de recherche, d'universitaires, d'experts marocains et de spécialistes étrangers.

Trois sessions ont été organisées : «Projets et outils innovants pour le développement cognitif et social des enfants», «projets et outils innovants pour la santé et la nutrition maternelles et infantiles» et «vers une politique intégrée de développement de la petite enfance».

Au cours du débat, un accord tripartite a été signé entre l'Initiative nationale pour le développement humain, le ministère de la Santé et le Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF) afin de renforcer le programme de santé maternelle et infantile.

L'accord, signé par le ministre de la Santé, Anas Doukkali, le ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur, Noureddine Boutaib, et la représentante de l'UNICEF au Maroc, Giovanna Barberis, vise à réduire la mortalité maternelle et néonatale dans les zones rurales en établissant un système de santé communautaire et qui permet de rapprocher les soins de santé de la population.

L'accord vise également à lutter contre le retard de croissance et les carences en micronutriments grâce à une méthodologie sectorielle et volontaire axée principalement sur la lutte contre la malnutrition, au niveau central par la création d'un «comité de la nutrition» chargé de suivre et de soutenir l'avancement des travaux de réglementation, et au niveau régional par le biais de réunions de sensibilisation multisectorielles pour sensibiliser les professionnels et préparer des plans d'action.

La clôture de ces Assises a été marquée par la distribution des prix Hackathon du développement humain, qui récompensent les idées créatives, aux 12 gagnants issus des régions du royaume.