Insolite : Un Marocain retire son enfant d'une école en Italie car il y a «trop d'étrangers»

Un Marocain de 24 ans résidant en Italie a décidé de retirer son enfant d’une école au motif que celle-ci accueillait trop d’enfants étrangers, indique le journal italien Corriere della Sera, cité par le journal L’Unione Sarda.

Le jeune homme, qui, compte tenu de ses origines, a expliqué qu’il n’était «certainement pas raciste», a néanmoins estimé que le fait de mettre plus de vingt enfants étrangers dans une classe favorisait le désordre et non l’intégration. «Les professeurs avaient du mal à prononcer les noms des enfants», argue aussi le jeune père de famille, soulignant que beaucoup d’enfants ne parlaient même pas italien.

Ce dernier a donc décidé de retirer son enfant de l’école publique au profit d’un établissement scolaire privé.