Nador : Un récidiviste arrêté pour tentative d'homicide volontaire et possession d'un pistolet

Les services de la brigade de la police judiciaire de Nador, en coordination étroite avec ceux de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST) ont arrêté, mercredi matin, un récidiviste soupçonné d'impliction dans une tentative d'homicide volontaire à l'arme à feu, constitution d'une bande criminelle s'activant dans le vol qualifié, la falsification et l'organisation de l'immigration clandestine et trafic de drogues et de psychotropes.

Le suspect, âgé de 31 ans, a été arrêté en compagnie d'un autre individu de 25 ans, à bord d'une voiture immatriculée à l'étranger dans une station de services dans la blanlieue de la ville de Laroui en flagrant délit de possession d'un pistolet de calibre 9mm et de 39 balles, outre une somme d'argent, indique un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN). Le mis en cause a opposé un résistance farouche avant que le groupe d'intervention spécial ne réussisse à le maîtriser et à dégager le danger qu'il présentait.

L'opération de pointage effectuée sur la base des données des personnes recherchées a montré que le prévenu faisait l'objet de 21 avis de recherche lancés par les services de Sûreté nationale, de la gendarmerie royale de Nador et Beni Ensar, ainsi que par la brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ).

Le suspect principal et son complice ont été placés en garde à vue à la disposition de l'enquête menée sous le supervision de parquet compétent, indique la même source.

L'arme saisie a été remise au laboratoire de la police technique pour besoin d'expertise balistique, en vue de vérifier si ce pistolet aurait été utilisé dans des crimes.