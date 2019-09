Attijariwafa bank Europe lance un projet culturel pour les MRE

Attijariwafa bank Europe annonce, dans un communiqué, le lancement de son nouveau projet culturel «Maghribouna» à destination des Marocains résidant à l’étranger (MRE), en collaboration avec la journaliste et productrice marocaine Nadia Larguet.

Il s’agit d’un jeu de questions/réponses sur le Maroc de 300 questions de culture générale, s’adressant aux petits comme aux grands, pour jouer seul ou en famille. Il permet de «tester de façon ludique les connaissances de chacun sur divers thèmes dont le sport, le cinéma, la musique, l’histoire ou encore la géographie», indique le communiqué.

Pour rappel, Attijariwafa bank Europe, filiale européenne du Groupe Attijariwafa bank, est implantée dans six pays (France, Belgique, Espagne, Allemagne, Italie, Pays-Bas) à travers 60 agences.

Nadia Larguet, de son côté, est une journaliste et productrice marocaine. Elle a fait une licence en histoire de l’art, option cinéma et audiovisuel à l’université de Paris VIII. À son retour au Maroc, elle a intégré la chaîne de télévision 2M et travaille actuellement en free-lance.