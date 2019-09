PAM : Hakim Benchamach dément la trêve avec ses détracteurs

Le Parti de l’Authenticité et de la Modernité (PAM) a démenti mardi soir les informations sur une éventuelle réconciliation entre le courant du secrétaire général et ses détracteurs en vue de la préparation du prochain congrès du parti.

Dans un communiqué diffusé sur le site officiel du parti, le bureau politique du PAM a également démenti toute «intention de revenir sur les décisions prises par les institutions du parti».

«Le bureau politique confirme son rejet absolu de la réconciliation avec les symboles de la rébellion et du coup porté contre les lois du parti et de ses institutions, qui ont été à l’origine de la crise interne vécue par le parti au cours des derniers mois», écrit-on.

Le Tracteur dit aussi renouveler «sa décision de prendre les mesures prescrites par la loi contre tous ceux qui violent les règles et l’éthique du parti».

Le bureau politique appelle aussi «tous les militants et militantes du parti, qui reste ouvert, à se rallier autour du projet du parti et de ses institutions afin de garantir son unité et sa participation au travail partisan sérieux et engagé, qui lui permet de prendre sa place sur la scène politique nationale et d’assumer pleinement son rôle de force politique de l’opposition», conclut le communiqué.

Hier, des sources partisanes ont confié à Yabiladi que les deux têtes d’affiche des deux camps, Hakim Benchamach et Fatima-Zahra Mansouri, la présidente du conseil national du parti, se seraient retrouvées autour de la même table après des mois de tensions, évoquant une «réconciliation». «Le PAM organisera, dans les semaines ou les mois à venir, un seul congrès et non deux pour tourner définitivement la page de Benchamach», a pourtant assuré notre source.